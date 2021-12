Le nouveau talent : Jocelyn Lemoisne

Né à Lille le 22 mai 1982, cet ancien élève du cours Florent, fait ses débuts sur scène dans la troupe du théâtre du lycée, en parallèle il est élève à ligue d'improvisation de Lille. Il arrive à Paris en 2008, où il découvre les joies des scènes ouvertes. En 2011, il crée le buzz avec son premier sketch « Le Vélib » qui est élu par les internautes et lui permet d’assurer la première partie du festival Humour en Capitales à Paris.

En 2012, il décide d’écrire et de produire son premier one man show JOCE DO IT qu’il a présenté notamment lors du festival "On a le droit d'en rire". En 2015, il est repéré par Anne Roumanoff et intègre son équipe en tant que chroniqueur sur Europe 1 pendant 3 saisons. Il est également auteur pour la radio et la télé. En 2020, Jocelyn commence l'écriture de son 3e spectacle "Papa. »

