Le nouveau talent : Julien Strelzyk

Il vous présente son "One man show médical" : Santé ! Il est également en rodage de son nouveau spectacle "Ca passe trop vite".

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital. Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le STRELZYK contenant du Paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !

Julien Strelzyk a fait les premières parties de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Olivier de Benoist, les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh. Il a reçu le prix du public au Festival Off d’Avignon 2019 et du MEILLEUR SPECTACLE Catégorie Humour.