La nouvelle Scène du Rire - À vous de voter !

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

• Lundi : Karine Dubernet vous a présenté son coup de cœur humour, Julie Villiers

Née à Bruxelles, Julie Villiers commence une carrière en tant que professeur de français et d’histoire. Mais Julie veut “s’amuser” ! Elle prend ses affaires et monte à Paris pour suivre les cours Florent et devenir comédienne.

Aujourd’hui, elle présente son spectacle “Ma dictature” un peu partout en France où elle incarne une mère de famille, impliquée dans un comportement de consommatrice "zéro déchet”. Mais, dehors, le dérèglement climatique et ses conséquences font rage. Ce qu’elle a réussi n’est pas suffisant. Il faut voir plus grand, plus loin, plus radical.

• Mardi : David Azencot vous a présenté son coup de cœur, Emma de Foucaud

Après 8 ans passés à travailler comme traductrice-interprète, Emma de Foucaud se lance sur les planches en 2016

Co-fondatrice de la Toulouse Comedy Night, elle continue de gérer ce plateau d'humour iconique de la Ville rose.

Installée à Paris depuis 2019, elle est actuellement programmée au théâtre La Petite Loge tous les jeudis à 21h30, avec son spectacle "Trop tard pour annuler". Pendant une heure, Emma de Foucaud, trentenaire attachante, se raconte et se questionne dans un spectacle de stand-up vitaminé et incontestablement honnête.

• Mercredi : Mr Nouar vous a présenté son coup de cœur, Alexandre Delavil

Né un 17 décembre 1986 à Montauban, Alexandre découvre le one-man-show à la télé grâce à l’émission de Fabrice “La classe”. Dès lors, il se passionne pour la discipline.

Après son bac, dans les années 2000, il décide de monter à Paris pour suivre une formation d’art dramatique au cours Florent, où il restera 1 an avant de continuer à l’école du one-man-show “Le bout”.

Résident du Café Oscar, il anime un plateau hebdomadaire le vendredi à 22h15,” l’Oscar Comedy Club”. En 2018, il joue son premier spectacle, toujours au café Oscar, intitulé tout simplement “Alexandre Delavil”

• Jeudi : Pablo Mira vous a présenté son coup de cœur de l'humour : Félix Dhjan

Félix Dhjan est né à Paris en 1991 en rêvant de monter sur scène. Durant sa scolarité, il développe ces talents de farceurs, notamment en cours de maths. Tout en étudiant les grands classiques du théâtre français aux Cours Simon, il se donne à l'écriture de ces premiers sketchs,

Félix Dhjan écume par la suite la plupart des plateaux d'humour de la capitale pour créer très vite son premier spectacle "Qu'est-ce qu'on fout là ?". Aujourd’hui, il vous donne rendez-vous au Point Virgule pour découvrir “Nuances” où il se joue du monde moderne avec un style très singulier. Un spectacle authentique, cru et hilarant.

• Vendredi : Michel Frenna vous a présenté son coup de cœur, Charlotte Boisselier

Après plusieurs années dans le tourisme, Charlotte Boisselier intègre l’école du one-man-show à Paris en 2014. C’est en juillet 2016, qu’elle achève son premier spectacle “Grandir, et puis quoi encore ?” qui deviendra ensuite ‘Immature”.

Spectacle dans lequel elle incarne des personnages aussi atypiques qu’ordinaires avec l’humour et la bienveillance qui la caractérise. De la petite-fille espiègle à la mamie attendrissante, de la prof de Hula Hoop déjantée à l’androgyne grinçante, tout le monde y passe, s’y retrouve et s’y attache.

