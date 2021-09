La nouvelle Scène du Rire - La révélation France Bleu

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec tendresse, ou presque, sur des vérités qui dérangent : Les enfants dansent-ils vraiment bien à la fête de l’école ? Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ? Le féminisme est-il perçu comme un coup d’état pour certains hommes ? Dans un monde où la nuance n’existe plus et où tout porte à polémique, conscient du danger, il s’amuse de l’image "instagrammable" dans laquelle nous sommes tous piégés... ou presque.

Humoriste depuis plus de quatre ans maintenant, Brahms nous vient de Paris. Il a quitté le monde de la banque pour celui de la scène et il a bien fait visiblement ! Depuis ses débuts, il s'est produit au Fridge, au Jamel Comedy Club, au Point Virgule, au Paname art café et plein d'autres encore. Révélation de la Nuit des talents 2017 au Palais Omnisports de Thiais, Prix du Public Festival Arti Show 2018... Vous pouvez le retrouvez dans son spectacle Où j'en suis à la Comédie des Trois Bornes à Paris.

Avec son allure de jeune femme des beaux quartiers, on lui donnerait le bon dieu sans confession. Le spectacle de Fanny Pocholle est un spectacle familial plutôt surprenant. Une heure de bouffée d'oxygène dans un monde où la réalité vous coupe le souffle.

De "On n’en demande qu’a en Rire" aux premières parties de Gad Elmaleh, en passant par le Jamel Comedy Club, à ses premiers pas en tant que comédien pour une série sur TF1.L’humoriste chouchou de Gad Elmaleh, Pascal Legitimus et tant d’autres, revient avec un nouveau spectacle très original et une tournée qui s’annonce gigantesque!

Réécoutez notre émission et influencez notre jury !