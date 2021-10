La nouvelle Scène du Rire - La révélation France Bleu

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Jo Brami a beau être un type super drôle / sympa / talentueux / comédien, il n’en n’ait pas moins paumé / tiraillé / écartelé / taraudé par des questions existentielles : quand on est un homme, peut-on être féministe et vivre sereinement sa passion pour le ménage ? Peut-on s’intégrer dans le Sud de la France quand on a grandi dans le 93 ? Peut-on faire carrière dans la comédie, quand on a démarré par le téléphone rose ? Est-on obligé de faire shabbat quand tout le monde pense que vous êtes juif ? Est-ce que Superman peut encore quelque chose pour nous ? Et si oui, a-t-il encore la motivation ?

Touche-à-tout, pluridisciplinaire, polyvalent et friand de synonymes ; il est principalement inspiré par l'humour anglo-saxon et s'est déjà produit en anglais. Également magicien de close-up chevronné, musicien et auteur, il se caractérise par un renouvellement constant pour divertir ses spectateurs/lecteurs. C'est pourquoi il archive son 1er spectacle en 2015 et fomente le second sorti en Novembre 2017. Il vous donne rendez-vous pour Normal n'existe pas ! en tournée dans toute la France !

Comédienne formée au Cours Peyran Lacroix et à l'Atlantic Acting School de New York, Lisa Raduszynski se découvre très rapidement une passion pour l’humour, et se lance dans l’écriture d’un premier spectacle à sketches « Dans 2 minutes… J’suis au top! ». C’est un véritable succès, elle le joue pendant 5 ans, dont une année au Théâtre de Dix Heures, et enchaîne avec une tournée en France, Suisse et Israël. Elle fait également 3 passages très remarqués dans On n’demande qu’à en rire sur France 2, qui confirment ses qualités d’auteure, comédienne et humoriste.

Ancien étudiant en architecture, Reda Saoui trimballe depuis 2009 son humour un peu partout au Québec, où il rencontre un franc succès sur la scène montréalaise. Son premier 60 minutes, en 2015, intitulé « J’ai tort, mais j’ai raison » est une réussite, les critiques ont salué l’artiste, le public a surtout répondu présent. Ainsi, sa carrière décolle. En 2016, Reda Saoui fait la première partie de Gad El Maleh, à l’Olympia de Montréal. Aujourd’hui, Reda Saoui est en cours d’écriture de son troisième spectacle. Il se prépare à conquérir Paris. Puis le reste de la France. Vous voilà prévenus