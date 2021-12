Laura, Thom, Norma et Tanguy : qui vous a fait rire cette semaine ?

Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Lundi : Laura Ghazal

Après Science-Po et un Master 2 au Celsa (école de journalisme), elle commence une carrière en marketing et communication dans un grand groupe. Mais rapidement son besoin de raconter des histoires prend le dessus. Elle s'inscrit en formation continue à l'ESRA, une école de cinéma, et se lance comme autrice et réalisatrice de films, un métier qu'elle exerce depuis 10 ans maintenant.

Mardi : Thom Trondel

Lorsque je pousse la porte de mon premier cours de théâtre à l’âge de 13 ans un jeudi soir vers 19h, je ne sais pas encore que cette soirée va complètement me bouleverser. J’étais venu par curiosité et aussi pour suivre une jolie fille de ma classe qui faisait ce fameux théâtre… Je n’ai jamais eu cette fille, mais ce soir-là, j’ai trouvé bien mieux : Un art, une passion, un plaisir extraordinaire, une sensation de bien-être, les prémices de ce qui allait changer ma vie. À l’âge de 17 ans, je joue mon premier one man show dans la ville d’Antony (92) où j’ai grandi.

Mercredi : Norma

Dans son spectacle, "Norma(le)", Norma revient sur la situation d'inceste qu'elle a vécu. Avec la promesse que, concerné ou non par le sujet, la dérision vous fera rire, c'est une thérapie de groupe qu'elle vous propose : "on a tous un traumatisme qui traîne. Je me déleste de mes névroses et vous donne envie de larguer les vôtre et cela fait du bien".

Vendredi : Tanguy Pastureau

Le spectacle "Tanguy Pastureau n’est pas célèbre" part d’une constation simple comme hello (ce qui est plus fun que bonjour) : la vie des stars, qu’elles viennent de la politique, du cinéma, de la religion, d’Instagram ou du porno, est un enfer. Ces gens sont scrutés par le peuple qui n’attend qu’un faux pas de leur part pour se moquer d’eux. En refusant l’anonymat, ils ont renoncé à une vie paisible et douce !

