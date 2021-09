La nouvelle Scène du Rire - Qui est votre chouchou de la semaine ?

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Victime d'un très grave accident (et après 2 mois passé dans le coma), Matthieu se retrouve handicapé à l'âge de 10 ans. Même si le destin a décidé que son physique serait un inconvénient, Matthieu a toujours su compter sur la partie de son corps qui n'a pas été abîmé lors de son accident : sa tête ! Il suit donc des études classiques, obtient le Bac et s'inscrit à la fac en sociologie. Mais c'est le monde du spectacle qui l'attire.

Mercredi : Eric et Quentin vous ont présenté Emilie Hamm

Après de riches expériences sur scène, à la télévision, en radio, en doublage et voix off ou encore en podcast et en écriture, Emilie décide de se lancer dans l’écriture d’un seule-en-scène, Petit cheval hors du temps enfui. Après une résidence au théâtre La Nouvelle Seine à Paris, puis au théâtre Le Cabestan pendant le festival d’Avignon, elle décide de transformer ce texte pour en faire un one woman show, L’école de la vie.

A 24 ans, fraîchement installé sur Paris, le girondin fait parti des humoristes de cette nouvelle génération que France Bleu met en scène tout les soirs. Il a enchainé les scènes ouvertes parisiennes an peaufinant son univers bien à lui, mêlant anecdotes, sincérité et une finesse déconcertantes.

Vendredi : Julien Santini et son coup de cœur Philippine Delaire

À cinq ans, Philippine Delaire voulait devenir "actrice américaine". La petite fille a grandie et si elle n’est pas devenue américaine, la voilà tout de même devenue actrice. Aujourd’hui, la jeune comédienne prépare son premier one-woman-show, « Télédrama », un spectacle autour du monde de la télévision qui promet d’être à son image : drôle, pétillant et lumineux.

Réécoutez notre émission et influencez notre jury !