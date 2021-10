La nouvelle Scène du Rire : qui vous a fait rire cette semaine ?

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Bio et barge : tofu la semaine, mojito le week end est le spectacle d’une génération ambivalente : on fait attention à ce que l’on mange mais on n’est pas contre une soirée mojito avec une petite clope. Et si on l’assumait en prenant ce qu’il y a à prendre sans perdre son sens de l’humour ?

Stéphanie Jarroux interprète une super-héroïne Green Girl, avec beaucoup d’autodérision et de folie. Pendant 1h15, le personnage raconte ses expériences bio en tout genre, de la coupe menstruelle aux joies de l’allaitement et de l’éducation des enfants, qu’on adore surtout quand les grands parents s’en occupent... pour s'essayer à la méditation et au sexe tantrique avec son mec hipster.

Dans un monde dominé par la technologie, qui promet la paix des peuples, quelle place reste-t-il aux sciences humaines et à leurs valeurs ? Si le sujet, enjeu majeur de notre siècle, l’est profondément, l’approche théâtrale se veut originale, volontairement légère et humoristique pour capter le spectateur et l’amener à questionner ses usages.

Au travers d’une galerie de cinq personnages accompagnés d’un robot sur scène, le public est projeté dans un univers inédit, miroir déformant de notre époque.

Gentil misanthrope, voire bisounours sociopathe, Michaël s’interroge avec humour (noir) sur le monde moderne, et sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas faire d’enfant. A mi-chemin entre le stand up et le spectacle philosophique, Merci Vasectomie ravira les amateurs d’humour noir, à une époque où la liberté de rire de tout est sans cesse remise en question.

J’ai commencé ma vie professionnelle en finance durant 2 années, puis dans le recrutement pendant 6 ans au sein d’un cabinet de conseil. Après avoir fait passer plus de 3 500 entretiens, j’ai quitté mon poste en Octobre 2019 pour me consacrer pleinement à l’humour et à la scène. L’entreprise a été pour moi une formidable source d’inspiration, tant on peut y voir parfois des situations absurdes. Je m’intéresse à des personnages décalés qui jouent des rôles dans leur propre vie.

A vous de jouer !