Tony Saint Laurent vous présente Nina Azoulai

Le talent confirmé : Tony Saint Laurent

Tony Saint Laurent est un artiste inclassable qui transporte la salle dans un rythme effréné de rires du début à la fin.

Son spectacle "Inclassable" est produit par Arthur et mis en scène par la réalisatrice et scénariste Cécile Sellam. Après avoir rempli le théâtre du Point Virgule puis le Grand Point Virgule, depuis septembre il investit la scène de l'Apollo Comedy pour nous raconter avec autodérision : sa famille, ses aventures, sa vie sexuelle, … sans temps mort pour respirer entre chaque rire.

80 minutes de rires non-stop, au cours desquelles le public va découvrir, au-delà de sa nonchalance et de ses provocations assumées, un Tony aussi touchant et généreux, que talentueux. Il nous fait rire aux larmes avec un style, à l’humour et au rythme "Inclassable" !

"Inclassable" : le seul spectacle qui garantit un rire toutes les 10 secondes !!

Le nouveau talent : Nina Azoulai

Nina Azoulai

Et le mieux, c'est encore de la laisser se présenter :