Le nouveau talent : Rosa Bursztein

Formée à l'Ecole du Studio d'Asnières puis en Classe Libre au Cours Florent, découverte par John Malkovich pour jouer Cécile de Volanges dans "Les Liaisons Dangereuses" au Théâtre de l'Atelier, Rosa Bursztein a ensuite joué sous la direction de Peter Stein dans un Labiche au Théâtre de l'Odéon.

Talent Cannes Adami en 2014, elle joue dans le court-métrage "Pim Poum Le Petit Panda" d'Alexis Michalik et participe à Paroles d'Acteurs au Festival d'Automne: Georges Lavaudant dirige les talents sur des textes de Marie N'Diaye à la Cartoucherie, puis une reprise a lieu aux Bouffes du Nord.

Rosa fait parti pendant plusieurs années de la troupe d'impro "Les Soirées Plaisantes" et joue dans des vidéos du collectif Yes Vous Aime.

Côté cinéma, on a pu la voir dans Sauver ou périr avec Pierre Niney ou encore Deux moi de Cedric Klapish, sur YouTube dans le court-métrage de Cyprien La science de l'amour ou Petit dîner entre amis de Léopold Lemarchand et à la télévision dans Calls de Timothée Hochet sur Canal +. Elle a elle-même touché à la réalisation avec son court-métrage La piscine et une publicité pour Sonia Rykiel.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rosa fait partie des nouveaux acteurs du casting de la série "Sam" sur TF1, où elle donne la réplique à Issa Doumbia en interprétant une pionne déjantée.

Rosa a crée un spectacle de stand-up à La Petite Loge, les textes et le titre évoluent de "Ma Premier fois" à "Tenir Debout. C'est encore une nouvelle version, très remarquée qu'elle propose en 2020 au Point Virgule, avec pour titre "Rosa".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Depuis juillet 2019 Rosa nous montre encore une fois son talent de créatrice avec son podcast "Les mecs que je veux ken".