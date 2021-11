Bun Hay Mean vous présente son coup de cœur de l'humour : Alexandre Kominek

L'affiche du nouveau spectacle de Bun Hay Mean

Bun Hay Mean vous présente son nouveau spectacle et son coup de cœur de l'humour.

Le talent confirmé : Bun Hay Mean

Son premier spectacle (Chinois marrant) a cartonné plusieurs années sur Paris, puis en régions et à l’international (Canada, Asie, Tahiti Nouméa...) où il a rencontré un réel succès. Il achève ce premier opus par deux Grand Rex complets en 2019. Son nouveau spectacle “Le monde appartient à ceux qui le fabriquent” a été un véritable succès à la Nouvelle Eve faisant complet durant 3 mois. Il s’est joué au Palais des Glaces jusqu’à mi mars 2020 et une une tournée nationale est en cours…même si c’est très compliqué de maintenir les dates !

Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu1il s1est reposé le 7ème afin de laisser les finitions atux Chinois. Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager ... dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon.

Le nouveau talent : Alexandre Kominek

Alexandre Kominkek vous donne rendez-vous dans Bâtard sensible tous les vendredis à 21h30 au Jardin Sauvage

Ce pote dont les histoires sont trop folles pour être inventées : C'est lui. Un dealer colombien, une exploration "très perso", un iguane psyché... 100% vraie, la vie d'Alexandre Kominek est aussi touchante que gênante. Venez rire et avoir honte. C'est ça Alexandre Kominek.