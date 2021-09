Elodie Arnould et son coup de cœur de l'humour Rudy Doukhan

La talent confirmé : Elodie Arnould

Feignants, immatures, rêveurs, têtes en l’air, venez partager ses observations du quotidien, va t-elle passer le cap et être enfin Une Grande ?

C’est en étant confrontée aux rendez vous administratifs, aux collègues de bureau, à la vie de couple et aux enfants (des autres), qu’Élodie se rend compte que malgré son âge, elle n’est pas complètement adulte, une femme, Une Grande quoi. Alors elle vous invite dans son monde où elle rêve… Elle rêve d’avoir la classe, d’être une artiste, une révolutionnaire, d’être la femme accomplie qui gère tout en restant glamour.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez Elodie sur scène à partir du 24 septembre à l'Apollo Théâtre 360 les samedis à 20h et en tournée dans toute la France !

Rudy Doukhan, la révélation France Bleu ? A vous de nous le dire !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vous l'avez découvert dans The Circle sur Netflix, retrouvez le sur scène tous les samedis de septembre à Lyon aux Tontons Flingueurs mais aussi :

30 septembre à L'art dû théâtre à Marseille

2 octobre au Tarmac à Bruxelles

3 octobre au Théâtre Bo Saint Martin à Paris

Rudy, c'est un peu ton vieux pote que tu n'as pas vu depuis longtemps et qui a plein d'histoires à te raconter. Sensible et mignon, romantique et sympathique. Ça devait être le titre du spectacle mais finalement c'est Rudy !