Maxime et son coup de cœur humour : Thomas Angelvy

Le talent confirmé : Maxime

Maxime Van Laer est un humoriste incontournable de la scène française ! Familier des plus grandes salles de spectacle : Théâtre du Gymnase, Palais des Glaces, Olympia... Maxime revient dans un nouveau spectacle criant de vérité ! Maxime joue avec les situations vécues ou observées, mettant le public au cœur de l'action. Il nous parle de ses "J'Aurais Pas Dû !". Il vous donne rendez-vous à Paris et en tournée dans toute la France.

Thomas Angelvy, la révélation France Bleu ? A vous de nous le dire !

Reflet de sa génération, Thomas est vif, spontané et aime apporter sa réflexion sur le monde qui l'entoure. Après des études de commerce à Poitiers, il se lance dans une école de théâtre à Paris. Débordant d’enthousiasme et d’imagination, il multiplie alors les projets, il a écrit et joué un premier spectacle d'humour à 20 ans, récompensé 10 fois par des prix du public et 5 fois des prix du jury. Créateur original sur Youtube et chroniqueur télé, il est aussi auteur et réalisateur de parodies avec plus de 30 millions de vues sur le web !

Il a assuré les premières parties de grands humoristes comme Jarry, Bérengère Krief, Olivier de Benoist, Vérino ou encore Jeanfi. Il vous donne rendez-vous en spectacle à paris au Fridge Comedy : les 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre à 20h.

Tous les samedis, vous pourrez favoriser votre chouchou parmi les nouveaux talents de la scène humour ! A la clé ? L'opportunité pour elle ou lui de se produire sur une scène mythique parisienne lors d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents repérés par France Bleu ! Rendez-vous samedi pour lui donner un coup de pouce !