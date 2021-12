Le nouveau talent : Barbara Grassi ou BB pour les intimes !

BB assume sa féminité et ose avec humour appuyer sur les paradoxes des femmes et des hommes. Elle aborde tous les sujets de la séduction et du couple qui dérangent avec bienveillance.

Célibataire ou en couple... ce spectacle est la solution... enfin le temps du spectacle... pour avoir des réponses à vos questions sur le sexe opposé si vous vous en posez! Séduction, célibat assumé ou forcé, couple heureux ou presque, beauté, rapports (à la verticale) hommes-femmes...

BB vous emmène dans une danse endiablée et bercée de paradoxes, d’envies, de vérités, de mauvaise foi et surtout d’amour. Énergique et c’est peu dire, décapante et lumineuse, elle vous livre avec beaucoup de bienveillance et un peu d’humour, ses constats sur le comportement des hommes et des femmes d’aujourd’hui et d’hier... mais avons-nous vraiment changé ?!

Un seul message ressort de ce show déjanté... s’aimer soi même