Le nouveau talent : Brahms

Humoriste depuis plus de quatre ans maintenant, Brahms nous vient de Paris. Il a quitté le monde de la banque pour celui de la scène et il a bien fait visiblement ! Depuis ses débuts, il s'est produit au Fridge, au Jamel Comedy Club, au Point Virgule, au Paname art café et plein d'autres encore. Révélation de la Nuit des talents 2017 au Palais Omnisports de Thiais, Prix du Public Festival Arti Show 2018... Vous pouvez le retrouvez dans son spectacle Où j'en suis à la Comédie des Trois Bornes à Paris.

