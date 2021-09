Le nouveau talent : Fanny Pocholle

Fanny est née le 20 janvier 1998 à Nantes. Française par sa mère et suisse par son père, Fanny est depuis toujours passionnée par le théâtre et l’humour. C’est dans sa ville natale qu’elle écrit ses premiers sketchs, à douze ans, au sein de la Compagnie du Café théâtre parrainée par Anne Roumanoff. C’est au sein de cette compagnie qu’elle rencontre les artistes qui l’inspireront plus tard : Shirley Souagnon, Jeremy Ferrari…

En 2017, elle crée son premier one woman show Pas comme nous qu’elle joue plus de 80 fois à Paris et en province. En novembre 2018, Fanny démarre une nouvelle étape : son deuxième spectacle Vraiment pas comme nous avec à la mise en scène Benjamin Danet.

Avec son allure de jeune femme des beaux quartiers, on lui donnerait le bon dieu sans confession. Le spectacle de Fanny Pocholle est un spectacle familial plutôt surprenant. Une heure de bouffée d'oxygène dans un monde où la réalité vous coupe le souffle.

