Le nouveau talent : Guillaume Loublier

Guillaume Loublier débute au café-théâtre à Montpellier. D’abord avec Christian Prat puis avec son directeur, Michel Saillard, qui l’embauche dans ses comédies. Le sens de la troupe et le talent comique de ce dernier sont ses fondations. À Paris, il entre au cours Jean-Laurent Cochet et Pierre Delavène, où l’art dramatique y est enseigné avec autant de discipline que la danse classique. Ayant reçu une formation initiale universitaire en Allemand, il a le goût de la recherche et de l’analyse. Il ressent un besoin de comprendre le monde et de s’y inscrire autrement qu’au travers du simple divertissement. Ainsi, il se sépare volontairement de sa vie d’interprète pour assumer son désir de créer un projet réunissant ses deux amours : celui du travail de la pensée, et celui de la comédie. Il écrit A.I.R.

Dans un monde dominé par la technologie, qui promet la paix des peuples, quelle place reste-t-il aux sciences humaines et à leurs valeurs ? Si le sujet, enjeu majeur de notre siècle, l’est profondément, l’approche théâtrale se veut originale, volontairement légère et humoristique pour capter le spectateur et l’amener à questionner ses usages.

Quand Jacques, le Jean-Pierre Coffe des sciences humaines, décide de faire une ultime démonstration de la nécessité de sauver la science molle, Pierre, fier transhumaniste, apôtre de la science dure, manoeuvre pour l’en empêcher...Y parviendra-t-il ?

Au travers d’une galerie de cinq personnages accompagnés d’un robot sur scène, le public est projeté dans un univers inédit, miroir déformant de notre époque.