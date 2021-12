Le nouveau talent : Jerem Rassch

Le nouveau spectacle de Jerem Raasch véhicule de nombreux messages positifs comme l'acceptation de soi, de ses différences et comment rebondir au coeur d'une famille très envahissante ! Jerem se joue de ses doutes, de ses malaises d'adolescents nés du manque d'acceptation de ses différences par son entourage.

Il vous révèle un univers haut en couleurs, sans langue de bois où il enchaine les parodies de ses relations avec les membres de sa famille. Partagé entre l'envie de déprimer au soleil et l'envie de s'éclater sous une bonne drache, Jerem s'y perd... Il faut dire que quand on a connu sa Sacrée Famille, on peut le comprendre. Savoir qui on est réellement et ne pas se sentir tanguer sur le grand Océan qu'est la vie relève d'un vrai combat intérieur. Jerem préfère rêver de l'infini et se dit Pourquoi Pas...