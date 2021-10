Le nouveau talent Jo Brami

Jo Brami vous présente son one man show « Paumé » à partir du 5 octobre les mardis et mercredis à 21h30 à la Comédie des 3 Bornes.

Jo Brami n'en est pas à son coup d'essai : après avoir pratiqué l’humour à deux, avec Alex Lambert dans Show Time ; puis à trois, avec Patrick Chanfray et Kim Schwrack, dans 1 vie 2 rêves au théâtre des Feux de la Rampe ; il est ensuite passé à l’humour de groupe : Fun Corp (Canal Factory), La Grosse Émission (Comédie+), Issa dans tous ses états (M6), Les Petites Annonces d’Elie et même au cinéma dans C’est tout pour moi, le film de Nawell Madani... et comme rien ne l’arrête, c’est tout seul (comme un grand) que Jo Brami revient sur scène. Après son premier one-man show, La vie à l’envers, il débarque à la Comédie des 3 Bornes avec son tout-nouveau-tout-beau stand-up intitulé Paumé.

Eh oui ! Jo Brami a beau être un type super drôle / sympa / talentueux / comédien, il n’en n’ait pas moins paumé / tiraillé / écartelé / taraudé par des questions existentielles : quand on est un homme, peut-on être féministe et vivre sereinement sa passion pour le ménage ? Peut-on s’intégrer dans le Sud de la France quand on a grandi dans le 93 ? Peut-on faire carrière dans la comédie, quand on a démarré par le téléphone rose ? Est-on obligé de faire shabbat quand tout le monde pense que vous êtes juif ? Est-ce que Superman peut encore quelque chose pour nous ? Et si oui, a-t-il encore la motivation ?

Jo Brami s’est donné 60 minutes pour vous apporter toutes les réponses... ou pas.