Le nouveau talent : Julien Bing

Fan de Friends et n'ayant pas peur des vérités qui déranges (c'est lui qui le dit) : Julien Bang est votre nouveau talent du jour sur France Bleu !

Julien Bing a 17 ans quand il monte la première fois sur scène. Il présente son premier sketch, au spectacle de fin d’année de son lycée. Encouragé par ses profs et copains de classe, il rejoint très vite une troupe amateurs à Grande-Synthe puis à Dunkerque, sa ville natale. Admirateur de Gad Elmaleh, Manu Payet, et fan inconditionnel de la série Friends, il se passionne pour l’humour et le cinéma tout en poursuivant ses études.

Il affute ses premières sketchs en scènes ouvertes au Spotlight, le café-théâtre lillois. On le retrouve régulièrement sur des plateaux, tremplins jeunes talents et plusieurs festivals en France. 2019 lui offre des premières parties, celles de Marc-Antoine Le Bret, Marina Rollman ou encore Géremy Credeville.

Vous pouvez le retrouvez actuellement dans Toute la vérité, rien que la vérité ou presque, en tournée en France, Belgique et Suisse.

Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec tendresse, ou presque, sur des vérités qui dérangent : Les enfants dansent-ils vraiment bien à la fête de l’école ? Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ? Le féminisme est-il perçu comme un coup d’état pour certains hommes ? Dans un monde où la nuance n’existe plus et où tout porte à polémique, conscient du danger, il s’amuse de l’image "instagrammable" dans laquelle nous sommes tous piégés... ou presque.

Julien est votre coup de cœur de la semaine ? Dîtes-le nous !

Tous les samedis, vous pourrez favoriser votre chouchou parmi les nouveaux talents de la scène humour ! A la clé ? L'opportunité pour elle ou lui de se produire sur une scène mythique parisienne lors d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents repérés par France Bleu ! Rendez-vous samedi pour lui donner un coup de pouce !