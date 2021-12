Le nouveau talent : Justine Paolini

Formée à l’Ecole des arts et techniques de l’acteur Claude Mathieu à Paris, qu’elle finit en 2011, Justine Paolini a longtemps travaillé dans le spectacle vivant comme assistante à la mise en scène à l’opéra et au théâtre.

En 2014, elle décide de se consacrer entièrement à l’écriture et écrit des chroniques humoristiques hebdomadaires pour le site clique.tv créé par Mouloud Achour.

Depuis, elle est co-auteure pour de nombreux chroniqueurs, humoristes et émissions radio et télé, comme Tom Villa, Mathieu Madénian & Thomas VDB, Anne Roumanoff, Pablo Mira, Nicolas Canteloup ou encore Kevin Razy.

Justine est également scénariste et a réalisé le court-métrage "You tell me" présenté au Festival Kino Belleville en 2015.

En juillet 2019, elle décide de se lancer sur scène avec ses propres textes et écume les plateaux d’humour et de nombreux comedy clubs parisiens comme le Café Oscar ou le Paname Art Café.