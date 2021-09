Olivier de Benoist et le nouveau talent : Kallagan

L'artiste confirmé : Olivier de Benoist !

Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants. Dans cette véritable ode à la contraception qu’est Le Petit Dernier, ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins.

Car si avoir un enfant a de bons côtés - tout le monde se rappelle la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure.

Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, élever les enfants était une tâche exclusivement féminine. Aujourd'hui, les choses ont enfin changées. Et Olivier de Benoist en est très content. Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s'agit de s'occuper de leur progéniture.

Le nouveau talent : Kallagan

Kallagan

Originaire de Lyon, Kallagan est comédien et humoriste. Il débute sa carrière sur scène au Club Med en tant qu’animateur pour s’installer par la suite à Paris afin de s’essayer au stand-up dans les nombreux cafés-théâtres de la capitale.

Kallagan se forme sur les planches du très reconnu Théâtre Trévise en rejoignant le FIEALD, l’abréviation pour Festival International d’Expression Artistique Libre et Désordonnée, une scène ouverte animée par de nombreux humoristes tous les dimanches. Le FIEALD est pour Kallagan l'arène idéale pour roder son style et ses textes.

Il se taille rapidement une solide réputation de showman et fait la 1ère partie du spectacle de Fabrice Éboué et de Jeff Panacloc. En 2015, il ouvre le Festival Rire et Chansons et reçoit le prix du Jury et le Prix du Public du festival Mont-Blanc d'humour de Saint-Gervais.

Rien ne semble pouvoir arrêter le jeune humoriste qui devient également le coup de cœur de l'édition 2015 du Point Virgule. Il vous présente actuellement Bouquet final au Point Virgule à Paris et en tournée dans toute la France.

