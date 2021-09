Le nouveau talent : Marion Mezadorian

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres précieuses dans le jardin, Marion ne cesse d’être à la recherche de pépites. C’est ainsi qu’elle repère des instants de vie comme des diamants bruts et les transforme sous nos yeux. Les pépites sont là, derrière les réparties fantasques de Martin, 4 ans ; les explications toutes personnelles de son père sur les pirates et les lesbiennes ou encore les réflexions décalées de sa grand-mère arménienne qui, toujours de bon conseil, lui a donné la recette des Bakhlavas : «Noix pilées, sirop de sucre et miel. Et encore du sucre, sinon c’est fade!»

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Au fil du spectacle, apparaît une comédienne singulière qui interprète avec toute sa sincérité les personnages croisés dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière. Marion se dévoile elle-même en véritable pépite, tantôt drôle, tantôt tendre et toujours scintillante d’humanité.

Elle vous donne rendez-vous sur scène avec son spectacle « Pépites » au Petit Palais des Glaces à partir du 17 Septembre (tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h30).

