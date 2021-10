Le nouveau talent : Michael Delacour

Gentil misanthrope, voire bisounours sociopathe, Michaël s’interroge avec humour (noir) sur le monde moderne, et sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas faire d’enfant. A mi-chemin entre le stand up et le spectacle philosophique, Merci Vasectomie ravira les amateurs d’humour noir, à une époque où la liberté de rire de tout est sans cesse remise en question. Michaël y décrypte certains des grands sujets de l’époque : Ecologie, Enfants, Religion, Véganisme, Féminisme, tout y passe, avec un humour à la fois bienveillant et sans concession.

Merci Vasectomie sera programmé les samedis à 20h de septembre à décembre au théâtre le lieu !