Les nouveaux talents : Les imitatueurs

Les Imitatueurs

Ce duo d’imitateurs nouvelle génération bouscule les codes de l’humour : florilège d’imitations à deux voix et humour corrosif. Tout le monde en prend pour son grade : Les Macron, François Hollande relooké par Cristina Cordula, la nouvelle scène de Zaz à Grand Corps Malade en passant par Julien Doré et Camille, mais aussi des binômes tendres et attachants : Dani et Étienne Daho, Véronique Sanson et Jean-Jacques Goldman, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen...

Des tableaux plus déjantés les uns que les autres ! Bref, ça part dans tous les sens et «satire» dans tous les coins ! Sur un rythme de jeu effréné, les deux complices collent à l’actualité et n’ont pas de limites dans leurs délires. Ils sont prêts à tout. Et vous... êtes-vous prêts ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Derrière ce nom se cachent Emma Gattuso et Thibaud Choplin et ils vous promettent un véritable spectacle OVNI : constamment renouvelé, le show évolue en fonction de l’actualité. Allant chacun sur le terrain de l’autre, Emma et Thibaud pressent le fruit de leur collaboration pour en extraire le meilleur.