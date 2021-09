Michel Frenna et son coup de cœur, Charlotte Boisselier

(Re)découvrez Michel Frenna et Charlotte Boisselier

Le talent confirmé : Michel Frenna

C’est à Liège que le jeune Michel, 13 ans, découvre le théâtre. Depuis il n’a jamais quitté les planches et a su imposer son univers, que ce soit à l’écriture ou à la mise en scène.

Artiste dans l’âme, il ne choisit que des projets qui lui plaisent et dans lesquels il s’épanouit artistiquement. Pour lui-même, il a écrit 2 one man show : “Michel Frenna dans 10m2” et “#MYTHO”.

Il est actuellement à l’Apollo Comedy dans “Les égoïstes anonymes” où il interprète de nombreux personnages.

A ses côtés, Karine Dubernet. Ensemble, ils jouent 20 personnages pour rire enfin de notre égoïsme !

Vous allez les adorer : ils sont arrogants, avares, bornés, capricieux, coléreux, cruels, envieux, grossiers, hypocrites, intolérants, jaloux, lâches, méprisants, mesquins, menteurs, peureux, prétentieux, râleurs, vaniteux… et surtout ils sont égoïstes !

“Les égoïstes anonymes”, c’est une galerie de personnages drôlement méchants et méchamment drôles. Dix histoires écrites et mises en scène par Jérôme de Verdière.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous pouvez retrouver Michel Frenna tous les mercredis à 20h à l'Apollo Comedy à Paris. Réservez vite vos places.

Le nouveau talent : Charlotte Boisselier

Après plusieurs années dans le tourisme, Charlotte Boisselier intègre l’école du one-man-show à Paris en 2014.

C’est en juillet 2016, qu’elle achève son premier spectacle “Grandir, et puis quoi encore ?” qui deviendra ensuite "Immature”.

Spectacle dans lequel elle incarne des personnages aussi atypiques qu’ordinaires avec l’humour et la bienveillance qui la caractérise. De la petite-fille espiègle à la mamie attendrissante, de la prof de Hula Hoop déjantée à l’androgyne grinçante, tout le monde y passe, s’y retrouve et s’y attache.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Charlotte Boisselier présentera son spectacle le 9 octobre à Chavanod (74) et du 13 au 30 octobre à Lyon (69). Réservez vite vos places

À vous de voter !

Tous les samedis, vous pourrez favoriser votre chouchou parmi les nouveaux talents de la scène humour ! A la clé ? L'opportunité pour elle ou lui de se produire sur une scène mythique parisienne lors d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents repérés par France Bleu ! Rendez-vous samedi pour lui donner un coup de pouce !