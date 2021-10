Noèmie de Lattre vous présente Judith Margolin

L'artiste confirmée : Noémie de Lattre

Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, stand-up et manifeste, un spectacle show bouillant et bouleversant ! Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des lettres d'insultes aux "gros cons" des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe ! Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi !

Noémie de Lattre vous donne rendez-vous à Paris et dans toute la France pour son spectacle Féministe pour homme

Le nouveau talent : Judith Margolin

MUDITH MONROEVITZ, la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe

Judith Margolin est une comédienne, autrice et scénariste épanouie depuis 2004. Elle est l’autrice de plusieurs courts-métrages dont Bouge Pas !, un film engagé sur la passivité devant la violence ordinaire d’une jeune fille qui se fait agresser dans le métro ou encore Cabaret Cochon, inspiré par le mouvement #metoo. Elle est depuis quatre ans sur les planches de La Nouvelle Seine à Paris et en tournée avec MUDITH MONROEVITZ, la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe, son seule en-scène, succès auprès du public, coup de cœur au Masque et la Plume sur France Inter et lauréat du Fonds Humour SACD.

Elle prépare actuellement son nouveau spectacle, un stand-up délirant sur son parcours amoureux depuis l’adolescence jusqu’au jour de ses quarante ans. Elle écume pour cela de nombreux plateaux, à commencer par le Fridge Comedy Club de Kev Adams, à Paris.