Olivia Moore vous présente son coup de cœur humour Tahnee

Le talent confirmé : Olivia Moore

Pendant 13 ans, Olivia Moore a eu un travail normal. Et 3 enfants. Et un mari. En 2011, elle décide de tout gâcher en devenant humoriste. En 2010 elle fait un burn out, En 2015 elle divorce. Et comme la plupart des gens qui se sont reproduits, elle relève chaque jour le défi de conserver physiquement et mentalement ses enfants d’un seul tenant jusqu’à leur majorité. Depuis, elle disserte. En septembre 2018, elle crée le spectacle Égoïste sur le Grand Amour... de soi. Le pitch était bien, le spectacle moins, elle l’a donc réécrit intégralement depuis. Sans changer l’affiche en revanche, car, disons-le, elle est canon.

Elle vous donne rendez-vous sur scène avec son spectacle "Egoïste" tous les mardis et mercredis à 19h30 à la Comédie de Paris et en tournée.

Le nouveau talent : Tahnee

Tahnee - Sherine Deraz

Tahnee fait ses premiers pas sur scène en 2013 avec la Ligue d'Improvisation de Paris (LIP) (théâtre de Ménilmontant, Palais des Glaces..). L'envie de diversifier son expérience de la scène la conduit vers le stand-up en 2017. Repérée sur la scène-ouverte du FIEALD, lauréate du Prix du Jury dans le cadre du Tremplin Propulsion 2018, programmée lors des éditions du Trempoint 2019 au Petit Point Virgule, elle multiplie ses passages sur les planches parisiennes et se lance avec enthousiasme dans l'écriture d'un long format.

Enfin !, en septembre 2019, Tahnee présente son spectacle d’une heure à la Comédie des 3 Bornes, tous les mardis soirs. Pleine de générosité, d’énergie et de finesse, Tahnee aborde les sujets de société qui la touchent avec humour, décalage et intelligence. Le spectacle reprend en 2021 après plusieurs interruptions liées à la crise sanitaire Covid et Tahnee multiplie les succès : spectacles complets, finaliste du Printemps du Rire, participation au Montreux Festival Comedy Pop Up, etc.