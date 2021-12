Oth et Kal vous présentent Sacko Camara, nouveau talent de l'humour

Sacko vous présente son spectacle "Oh my God !"

Les talents confirmés : Oth & Kal

Othman et Kalvin se rencontrent lors d'un rassemblement entre "Vineurs" (l'ancêtre de Tik Tok en quelque sorte). C'est l'osmose immédiate ce qui leur a permis de travailler sur leurs premières vidéos. La trame "Hypocrisie africaine" s'y dessine. Tous deux hommes de scène, les nouveaux acolytes décident de transformer leur vidéo en sketch, qu'ils joueront pour la première fois en banlieue parisienne. Puis le duo se concentre sur la tournée des café-théâtre parisiens afin de se perfectionner. Ils n'ont pas quittés la scène depuis, jusqu'à se produire dans les plus grandes salles parisiennes à ce jour. Le duo a désormais résidence chaque semaine au sein du mythique Apollo Théâtre de Paris.

Un arabe musulman et un noir chrétien, tout les oppose mais une chose les rassemble : ils sont Français ! Oth & Kal parlent des préjugés entre communautés pour délivrer un réel message de tolérance. Un riche duo haut en couleur à travers un spectacle ouvert à tous. Un message très clair est passé à chaque représentation. Les différences sont une richesse et ont l'évidence capacité de réunir.

Le nouveau talent : Sacko

Sacko vous présente "Oh my god !"

Moderne, dynamique, joviale et éclatant, Sacko Camara est originaire d’Abidjan (Côte d’Ivoire), où il vit toute son enfance. Dès 2006, il poursuit ses études en France et se dirige vers une carrière d’acteur. C’est ainsi qu’il joue dans des films français tel que "Chocolat", du réalisateur Rashdy Zem, avec le célèbre Omar Sy, ainsi que "Débarquement immédiat", de Philippe de Chauveron. Sacko a un don véritable pour transformer les soucis en parties de rigolade… Après avoir conquis le web où il plus de 600.000 followers; il marque la scène, car il sait nous faire rire comme nous émouvoir.