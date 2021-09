Pablo Mira et son coup de cœur de l'humour : Félix Dhjan

Pablo Mira vous présente son actualité et son coup de cœur humour : Félix Dhjan !

L'artiste confirmé : Pablo Mira

Et vous savez quoi ? Le mieux c'est encore de laisser Pablo Mira se présenter lui même, si vous ne le connaissez pas encore bien évidemment :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nous ne pouvons pas vous garantir la véracité de toutes ces informations MAIS nous pouvons vous dire que Pablo Mira vous donne rendez-vous en janvier 2022 au Trianon pour son spectacle Pablo Mira dit des choses contre l'argent. Il sera également en tournée dans toute la France. Il sort également un livre "Pourquoi vous faisez-ça ? - 101 non-sens qu'on a jamais compris (et qu'on ne comprendra pas forcément)".

Félix Dhjan sera-t-il la nouvelle révélation de l'humour France Bleu ? À vous de nous le dire !

Félix Dhjan vous donne rendez-vous dans Nuances

Félix est né à Paris en 1991 en rêvant de monter sur scène. Durant sa scolarité, il développe ces talents de farceurs, notamment en cours de maths. Observateur, empathique et vif d’esprit, dès son plus jeune âge Félix se questionne sans cesse sur le monde en cherchant à comprendre ses préceptes… notamment en jouant aux jeux vidéos pendant plus de 15 ans.

Tout en étudiant les grands classiques du théâtre français aux Cours Simon, il se donne à l'écriture de ces premiers sketchs, et c'est en décembre 2012 qu'il décide de tester l’un d’entre eux, dans une des plus célèbres scène ouverte parisienne, le "FIEALD" au Théâtre Trévise, à partir de là il écumera la plupart des plateaux d'humour de la capitale pour créer très vite son premier spectacle "Qu'est ce qu'on fout là?" qu'il jouera dans divers caves et autres cafés théâtres parisiens !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Félix Dhjan vous donne rendez-vous sur scène au Point Virgule dans Nuances. Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier. Félix débarque au Point Virgule avec un spectacle authentique, cru et hilarant.

Tous les samedis, vous pourrez favoriser votre chouchou parmi les nouveaux talents de la scène humour ! A la clé ? L'opportunité pour elle ou lui de se produire sur une scène mythique parisienne lors d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents repérés par France Bleu ! Rendez-vous samedi pour lui donner un coup de pouce !