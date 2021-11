Patrick Chanfrey est D'accordiste !

A l'âge de 7 ans, Patrick Chanfray prend goût à l'humour et en attendant de grandir un peu il passe son bac et se dirige vers le commerce, autodidacte, passionné et touche à tout, il écrit ses premiers sketchs et organise sa propre tournée dans une dizaine de villes atour de la sienne (Mâcon) puis un peu plus loin en France et Belgique.

Dans un monde où le non est de mise et où s’opposer est très à la mode, vit un animal rare, en voie d’extinction… un d’accordiste. Sûrement ne connaissez-vous d’ailleurs pas ce terme tant cette espèce est menacée. Le d’accordiste n’a qu’un mot à la bouche : OUI, peut être est-ce cela qui l’a rendu si rare… à force de dire oui à tout, il s’est confronté aux situations les plus folles, les plus absurdes et les plus périlleuses. On pourrait croire que le d’accordiste est un grand niais, un abruti, un inconscient…. Il s’agit plutôt d’un candide distrait. Venez donc découvrir le dernier d’accordiste au monde. L’expérience est unique et peut être vous aussi, deviendrez vous un d'accordiste ? Pour la survie de l’espèce