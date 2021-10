Paul Taylor et son coup de coeur de l'humour Reda Saoui

L'artiste confirmé : Paul Taylor

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dernières représentations parisiennes du spectacle So British ou presque au Grand Rex les 19 et 20 Octobre et en tournée dans toute la France : Lille le 17 octobre, Aix en Provence le 25 novembre, Saint Gregoire le 10 décembre, Nantes le 4 Janvier, Strasbourg le 6 janvier. Il revient sur le quotidien d'un anglais en France : les références qu'il n'a pas et celles qu'il a, les modes de vie ou encore son quotidien de Papa... Il vous raconte tout dans un délicieux mélange des langues !

Le nouveau talent : Reda Saoui

Reda Saoui

Ancien étudiant en architecture, Reda Saoui trimballe depuis 2009 son humour un peu partout au Québec, où il rencontre un franc succès sur la scène montréalaise. Que ce soit au Couscous Comedy Club, au festival Zoofest ou encore au Grand Rire de Québec, Reda Saoui a toujours fait l’unanimité. Son premier 60 minutes, en 2015, intitulé « J’ai tort, mais j’ai raison » est une réussite, les critiques ont salué l’artiste, le public a surtout répondu présent. Ainsi, sa carrière décolle. En 2016, Reda Saoui fait la première partie de Gad El Maleh, à l’Olympia de Montréal. Aujourd’hui, Reda Saoui est en cours d’écriture de son troisième spectacle. Il se prépare à conquérir Paris. Puis le reste de la France. Vous voilà prévenus