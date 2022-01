Sofiane, Edouard, Caroline, Hassan et David : qui vous a fait rire cette semaine ?

Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous tous les soirs sur France Bleu !

Redécouvrez nos nouveaux talents de l'humour de la semaine !

Chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Naturellement riche en lipides et en acides gras même pas essentiels, il n'hésite pas à se moquer de tout et surtout de lui-même. Son palmarès est prestigieux : Gad Elmaleh, Malik Bentalha, Jamel Debbouze, Florence Foresti, Le Comte de Bouderbala... et il a regardé bien d'autres spectacles en DVD. Grâce à sa garantie zéro vulgarité, Sofiane convient à toute la famille ; laissez-vous transporter dans un univers atypique, parfois poétique, mais toujours décalé.

Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent ! Edouard a eu mille vies ! Et il a plein de choses à vous raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club ! Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir.

Caroline Estremo est infirmière aux urgences de Toulouse. Elle a ému la toile en 2016 en postant sur les réseaux une vidéo à chaud sur ses conditions de travail et les difficultés de l'hôpital public. En 2017, elle publie son 1er livre sur les réalités de son quotidien. Vendu à 25 000 exemplaires "#infirmière" est aujourd'hui un incontournable des étudiants infirmiers.

Une vie qu'il partage entre le bloc opératoire le jour au Centre Hospitalier Princesse Grace et sur scène la nuit, bilan un spectacle composé d'autodérision et de Finesse qui permet de lutter efficacement contre toute forme de stress. Effets secondaires possibles : Douleurs abdominales et contracture de la mâchoire. Pas de contre-indication et sans prescription médicale. Attention : des phénomènes d'accoutumance, voire d'addiction ont été rapportés par le public...

Vendredi 7 janvier : David Ezan

​​Pourquoi aller dans un théâtre alors que j'ai assez de place chez moi pour tous vous recevoir et tout vous raconter ?

"Eh oui, fini papa-maman, fini la colocation, pour la première fois de ma vie j'habite seul ! Chaque jour, j'apprends donc à me débrouiller et à devenir indépendant. Mais comment réussir à boucler les fins de mois quand on est un simple humoriste ? Comment gérer des voisins envahissants ? Est-il vrai qu'il faut mettre une balle de tennis dans la machine à laver pour nettoyer une doudoune ou un oreiller ? Doit-on forcément apporter une quiche ou des fleurs lorsqu'on est invité chez quelqu'un ?

Bref, j'ai pas mal de questions à vous poser donc venez chez moi, je vous invite !