Thaïs et son coup de cœur de l'humour : Hugo M

La talent confirmé : Thaïs

Vous vous êtes déjà dit "ça n’arrive qu’à moi" ? Oui ? Et pourtant Thaïs aussi, du coup ça fait déjà deux et puis "toi et toi aussi et tous ceux qui sont seuls". Dans son one woman show, elle se présente en jeune fille d’aujourd’hui qui fume un paquet par jour malgré son asthme et s’enchaîne les réveils gueule de bois/pilule du lendemain dans un spectacle qui mêle stand up et personnages plus décalés les uns que les autres.

Vous pouvez retrouver Thaïs dans Hymne à la joie les lundis et mardis soir à la Comédie Montorgueil à Paris à 19h45.

Hugo M

Hugo M. est un humoriste, auteur et comédien, d’origine française. Après une carrière dans la mode entre Paris et Londres, il décide en 2018 d’écrire ses premiers sketchs. Son écriture fine et piquante se fait rapidement remarquer et ne laisse jamais indifférent.

C’est en 2020 que son premier spectacle voit le jour : Hugo M. Est Influençable ! Son rodage parisien arrêté brutalement par la crise du Covid, il reprend pour 70 dates au célèbre café théâtre Le BouiBoui à Lyon lors de l’été, où le spectacle reçoit un franc succès, malgré les conditions difficiles en vigueur.

