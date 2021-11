Ya Nick, Adrien, Nina, Guillaume et Kossmagic : qui vous a fait rire cette semaine ?

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

YA NICK est un humoriste, tordant, décalé, percutant et tout en autodérision. Il déclenche autour de lui les fous-rires. Du haut de ses 1m58, YA NICK est un bout en train, toujours prêt à faire rire par ses expressions, mimiques, anecdotes et ses imitations de Naomi Campbell ou Madonna. C'est avec une arthrotomie des deux hanches que YA NICK vit le jour à Istres. YA NICK fait rire avec sa vie, son handicap, son homosexualité et son physique. On retrouvera dans ses influences des humoristes qu'il admire tels que Elie Kakou, Muriel Robin, Pierre Palmade ou encore Chantal Ladesou.

Originaire de région parisienne, Adrien Arnoux pratique le stand-up depuis 2012. Après avoir écumé les plateaux d'humour et enchaîné les passages filmés (Montreux, Jamel Comedy Club, Generation Paname, Soixante2), il présente en ce moment son premier spectacle "Je fais surtout ça pour l'argent" tous les Dimanches à 17h au Point Virgule.

Depuis toujours, j’aime faire rire les gens. En revanche, moi, je ne souris jamais. Je viens de Neuilly-sur-Seine, j’ai grandi dans un environnement privilégié où les gens sont beaux. Dans mes sketchs, je parle beaucoup de cette place de jeune fille un peu complexée dans son groupe de copines et angoissée par l’avenir. Grâce à mes études en école de commerce, j’ai découvert le monde de l’entreprise et en parle, dans mes sketchs, notamment du vocabulaire et des personnalités types que l’on peut y rencontrer.

Guillaume Guisset est auteur et comédien, ancien élève du Cours Florent dont il est sorti diplômé fin 2019. Il a débuté sa carrière la même année en gagnant un concours national de scène ouverte. Il a ensuite gagné le prix du jury lors de la soirée des jeunes talents au Festival Arcomik de Saint Etienne et le prix de la SACD (nouveau talent d’écriture). Il est l’auteur d’un premier spectacle, « Cordialement », qu’il joue tous les jeudis soir à La Petite Loge jusqu’au 23 décembre. Ses influences vont de Pierre Desproges à Gaspard Proust en passant par Rodrigo Garcia.

Il s’inscrit aux Cours Florent à Bruxelles pour entreprendre une formation de l’acteur professionnel où il y poursuit encore ses études. Dès sa première rentrée à Florent, Koss commence directement à travailler dans divers événements et collaborations. Vous pouvez le rencontrer et apprécier sa magie et son humour au musée de l’illusion à Bruxelles. Vous pourrez également trouver son contenu vidéo et photo sur les réseaux et notamment sur Instagram.