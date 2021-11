L'énergie bienfaitrice de Bilbao Kung-Fu

Natty, Jeff , Rémi, Matéo ont eu la bonne idée de créer Bilbao Kung-Fu il y a 2 ans, en pleine pandémie. Ils proposent un rock hybride, entre envolées planantes et rythmes vitaminés.

Ils sont 4, dont deux frangins (Natty et Matéo). Originaires de Charente Maritime, entre Oléron et le Pays Royannais, ils se sont rencontrés au lycée et ont écumés les scènes locales avec Mama Psyché, leur précédente formation.

Avec cette nouvelle aventure musicale, dont le nom "Bilbao Kung-Fu" fait écho à un fait divers glauque, ils naviguent entre rock seventies et garage 90's, avec des textes en français.

Bilbao Kung-Fu a sorti l'EP "L'Arc en Ciel" en juin dernier, 5 titres qui font l'effet d'une bombe !