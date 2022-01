Le bluesman de Tonnay-Charente Quentin Winter en concert à Chatelaillon-plage (17)

Pour célébrer la fin d’année en musique, France Bleu La Rochelle vous a proposé le 2 décembre dernier une soirée-concert « Talents de L’Ouest » avec 2 artistes charentais-maritime . Une soirée caritative qui s’est déroulé salle Beauséjour à Châtelaillon-Plage pour le plus grand plaisir du public présent. Chaque spectateur a apporté un jouet remis aux enfants de familles démunies du Secours Populaire (17)

Le blues de Quentin Winter

Quentin winter est un chanteur auteur compositeur et guitariste résident à Tonnay-Charente près de Rochefort. C'est à l'âge de 16 ans que Quentin s'intéresse à la guitare. Quelques années plus tard, au hasard d'une écoute, Quentin découvre sur l'ordinateur familial, un morceau de musique d'un certain Stevie Ray Vaughan. C'est à cet instant que la musique blues entre au plus profond de son âme et donnant un nouveau sens à sa vie. 10 ans plus tard, Quentin quitte son travail de chaudronnier pour vivre de sa passion : la musique Blues !

Passionné par la guitare il en possède 18 ! . Des guitares électriques, des guitares acoustiques, des cigars box... et, sa préférée : une guitare Jacobacci.

Aujourd'hui, Quentin nous propose quelques reprises de standards de blues revisitées à sa manière ainsi que quelques compositions, parfois teintées d'autres styles de musique comme les musiques traditionnelles Française et Celtiques.

Quentin joue maintenant en solo guitare/chant dans le spectacle « Quentin Winter et le Blues » mais également en trio de blues électrique « Winter Blues Band ».

Son dernier album est sorti le 17 septembre 2021 et depuis Quentin Winter chante son blues sur les scènes de France. Il a même assuré la première partie du concert de Paul Personne le 18 novembre 2021 à La Nef d’Angoulême.