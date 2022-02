Le rock progressif de Last Council

Comme King Crimson, Genesis, Pink Floyd, ou Jethro Tull, le groupe Last Council expérimente les frontières du rock. Des compos savamment travaillées par les 4 musiciens installés entre le pays rochelais et Saint Jean d'Angely.

Last Council s'est formé il y a 3 ans. Ben (chant et piano), Antoine (batterie), Fred (basse) et Fryr (guitare) se retrouvent dans l'amour du rock. Passionnés de Pink Floyd (d'où le nom du groupe, hommage à Floyd Council) mais aussi de Radiohead, et de rock anglais en général, les 4 charentais maritime créent une musique tantôt énergique, tantôt planante, en piochant dans les affinités de chacun. Les textes (en anglais) sont loin d'être dénués de sens, les chansons de Last Council invitent aussi à réfléchir. Avant de sortir un album ou un EP, ils participent régulièrement aux Répètes de l'Ampli, pour peaufiner leur musique. Vous les retrouverez aux côtés de cette association le 14 mai 2022, devant la Corderie Royale de Rochefort.