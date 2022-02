Entre textes drôles et engagés, Les Nouveaux Dossiers chantent la vie, les tracas, les petits et les grands bonheurs. Leur registre est celui de la chanson vivante où se mêlent humour et émotion sur des airs festifs.

Mélangeant les sons de la trompette et de l’accordéon sur des riffs de guitares électriques, voici une musique qui rassemble les plus jeunes aux plus anciens !

Sur scène, c’est l’énergie et le sourire qui sautent aux yeux et aux oreilles… Comme un cocktail épicé, Les Nouveaux Dossiers, c’est une bouffée de chaleur et d’énergie communicative qui se déverse tout au long de concerts hauts en couleur !