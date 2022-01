Limerence : les ambassadeurs de l'indie pop

Limerence, c'est Remy, Tom, Pablo, Valentin et Victor. 5 passionnés de musique qui ont connu une première vie avec deux groupe de métal, DOJ et de Back Garden Light. Deux formations nées en 2016 et qui ont acquis une certaine reconnaissance, sur les plateformes et sur scène. Depuis 2019, ils ont ouvert un nouveau chapitre musical en se tournant vers un style de musique qui les lient tous secrètement depuis l’adolescence : l'indie pop. De la pop qui ne s'interdit rien et s'autorise tout.

Avec la volonté de parler en toile de fond de ce cocktail chimique fantastique qu'est l'amour. Le mot limerence existe en effet ! Signification : état d’esprit qui résulte d’une attirance romantique pour une autre personne et qui comprend généralement des pensées et des fantasmes obsessionnels et un désir de mener ou de maintenir une relation avec l’objet de son amour et de voir ses sentiments devenir réciproques.

Limerence ne fait pas que de la musique. Ils ont aussi crée leur propre média consacré à l'indie pop: La Pulpe Club, et une ligne de vêtements pour financer leurs projets. Avec un EP déjà sur les plateformes et un album en préparation, les membres de Limerence n'ont pas fini de faire parler d'eux !