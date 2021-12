Loverdose avec les rétais de Charlilou

Lilou est au chant et Charles s'occupe des instruments. Leur complicité, on la ressent tout de suite ! La musique de Charlilou est entre bossa et jazz, avec des influences soul apportées par la voix de Lilou. Installés à Sainte Marie de Ré, ils ont déjà sorti deux albums :"Loverdose", un EP de leurs créations et "Songs will survive", un disque de reprises de leurs standards préférés.

En plus de proposer des formules originales pour leurs concerts (sur leur voilier notamment), ils ont écumés les scènes de la région cette année, avec plus de 80 dates au compteur ! Et Charlilou prépare pour 2022 un tout nouveau spectacle : Sacré Zèbre.