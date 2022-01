Walnut Grove DC : c'est du lourd !

Walnut Grove, comme La petite maison dans la prairie, et oui ! Ca vient du batteur, Ced, et des copeaux de ses baguettes... Mais ne vous y fiez pas, on est loin de l'univers conformiste de la série. Walnut Grove DC, c'est du gros rock sans concession. Vinvin (guitare et chant), Fab (guitare), Thibault (basse) et Ced (batterie) se connaissant depuis une vingtaine d'année. Le groupe s'est fait fait un joli nom dans l'univers metal depuis 2010. Stoner, hardcore, metalcore... peu importe, c'est du rock'n'roll ! A l'écriture des chanson : Vinvin. Pour les riffs et la musique, c'est une histoire d'équipe.

Après un premier album éponyme et le très remarqué "Roskov", des nouvelles compos plus planantes devraient voir le jour avant la fin de l'année. Bien rôdés à la scène (même celle du Hellfest, la référence du monde metal !), ils préparent plusieurs concerts dont une date au Crossroad à Angoulins-sur-mer avant l'été. A ne pas manquer pour les amateurs du genre !