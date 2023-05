Houdya et Mat Skalski : artistes urbains toulousains

Cette semaine, cap sur le renouveau des musiques urbaines dans la ville rose, avec Houdya, et son RnB, ainsi que Mat Skalski, rappeur sur lequel on a craqué...

Houdya est toulousaine, et a grandi avec le gospel, le Rhythm and blues que ses parents écoutaient. L'artiste fait du rap, mais chante également, en prêtant une attention particulière aux mots qu'elle interprète ; comme elle le dit elle-même : "Je ne sais pas si mes textes ont vocation à être engagés, mais (ils sont) comme un cri, une urgence à poser certains mots plus que d’autres".

Houdya - YOU CALL ME CUTIE

A l'honneur également aujourd'hui dans Nouvelle Scène, un rappeur : Mat Skalski ! Le garçon est dans l'actualité musicale grâce à son titre "Fantôme", mais aussi grâce à son nouveau morceau "Inadapté"...

Mat Skalski _ Inadapté