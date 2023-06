La pop des toulousains de Convoitise

Aujourd'hui, place à un duo toulousain bien sous tous rapports : Convoitise ; une formation musicale "pop-rock" autour de 2 frères : Christophe et Jérémy...

Tout a commencé avec un groupe de rock, Rusty Bells, qui nous a permis de découvrir la complicité (forcément) évidente entre les 2 frères Christophe et Jérémy... Après "Fallait" et "Kilowatt", les garçons de Convoitise nous offrent à présent un nouveau titre (un vrai tube en puissance) intitulé "Comme Des Lions" ; une chanson sur la paternité, sur la fierté d'être père et la transmission d'un héritage...

Comme des lions

Kilowatt