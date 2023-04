Le groupe toulousain Okidoki au delà des brumes...

Dans la ville rose, toutes les tendances musicales cohabitent, et aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec des musiciens de jazz sur lesquels on a bien craqué : le groupe Okidoki...

Bienvenue dans le petit monde de la formation jazz Okidoki ; un groupe toulousain dans l'actualité musicale de cette semaine, car en effet est sorti ce vendredi leur nouvel album "Au-Delà Des Brumes"... Okidoki est né en 2013 grâce au musicien Laurent Rochelle, saxophoniste et clarinettiste de son état, connu dans les années 2000 comme leader du groupe Monkomarok. A l'origine, groupe purement instrumental, Okidoki compte à présent dans ses rangs la chanteuse allemande Anja Kowalski.

LA DANSE DES ESPRITS - OKIDOKI quartet 2023

Chez okidoki, on chante en plusieurs langues, et on pratique un jazz poétique et carrément surréaliste... On vous conseille (très) fortement le nouvel opus du groupe toulousain "Au-Delà Des Brumes"...

A SPECIAL DAY | OKIDOKI