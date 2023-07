Le live de Doolin' et Bipolar Club en vidéo

Pour terminer en fanfare cette saison musicale 2022 / 2023, place aujourd'hui dans Nouvelle Scène à 2 lives ! Avec le concours de France 3 Occitanie, on vous propose 2 groupes : Doolin' et Bipolar Club sur un plateau (télé) !

Le meilleur groupe de musique irlandaise au monde est... toulousain ! En effet, si vous ne les connaissez pas encore, voici les membres de Doolin' en live, juste avant que la formation ne s'embarque pour une tournée d'importance aux USA. Merci aux équipes techniques de France Bleu Occitanie pour la captation et le mixage de cette session exceptionnelle !

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, voici une deuxième session live en vidéo, celle du groupe toulousain Bipolar Club ; entre douceur et efficacité rock, 2 facettes musicales pour une seule et unique formation ! Des titres en français et en anglais, le tout dans un univers que ne renieraient pas les groupe Radiohead ou encore Muse...

