Il fallait y penser ! Appeler un groupe musical pour qui les textes sont prépondérants Les Machine à Ecrire ! A l'heure du digital, ça semble un peu désuet, mais détrompez-vous ; chez Simon et David, on vit avec son temps !

Ils ont chacun de leur côté une belle expérience musicale. David et Simon se partagent entre Paris et Toulouse (avec tout de même, et c'est bien normal, une nette préférence pour la Ville Rose), et proposent avec leur nouveau projet "Les Machines à Ecrire" des titres qui parlent à tout le monde... David a été Coup de Cœur 2018 lors du Prix Départemental de la Chanson en Seine-et-Marne, et a sorti son premier EP solo en 2020. Simon est bien connu sur la scène toulousaine, en effet, avec Charlotte Couleau, il formait le duo SimCha.

Visuel de l'album "Libellules" des Machines à Ecrire - DR

Pour découvrir l'album, c'est ici ! Pour lire le dossier consacré au groupe par le site Zik'Occitanie, c'est par là !

