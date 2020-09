La chanteuse pop Öja.

Öja est une battante. Grâce à son père, la toulousaine a découvert le hard-rock des années 70 et 80, et le groove du funk avec sa maman. Par la suite, elle s'est peu à peu forgée une identité artistique unique ; elle est auteure et compositrice de ses chansons. Il y a quelques semaines, elle a créé son propre buzz sur la Toile, grâce à sa première vidéo "T'es Qui Toi ?", un titre à la production léchée, et aux influences eighties, que le duo Chagrin d'Amour n'aurait pas renié en son temps... Après des études d'anglais et de journalisme à Toulouse, Öja étudie les musiques d'aujourd'hui au Conservatoire et a su s'entourer d'une équipe fidèle de quatre personnes rien que pour la production et le montage du vidéo-clip. En quelques semaines, la vidéo a enregistré plusieurs milliers de vues sur YouTube :

Öja : "T'es Qui Toi ?"

Pour l'heure les projets scéniques de l'artiste sont évidemment en pause, ce qui lui laisse le temps de peaufiner son premier album qui devrait arriver sur les plateformes de streaming et en physique d'ici quelques semaines. Selon la formule consacrée : artiste à suivre !