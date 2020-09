Pour cette première émission de la saison : deux frères... En effet, ce sont deux frères qui composent le duo electro-pop TREIZE ; les toulousains Quentin et Florian, la vingtaine, passionnés par les sons et l'esprit de Depeche Mode, The Cure ou Indochine. TREIZE a déjà bon nombre de concerts à son actif en Occitanie, et dans ses spectacles, l’image occupe une place aussi importante que la musique ; le duo travaille (et plutôt pas mal) ses créations vidéos. A constater avec leur premier clip : "Rimbaud" disponible depuis ce mois de septembre.

TREIZE : "Rimbaud"

TREIZE a joué l'an dernier en première partie d'Arnold Turboust pour l’inauguration de la salle "l’Ouverture" dans le Gers, et prépare activement un album, successeur de "Spleen", premier EP du duo, sorti en mars 2019. TREIZE sur Facebook ici.

TREIZE : "Souvenir"

TREIZE et Franck Langlois © Radio France - FBO

Pour le clin d’œil et le souvenir 80's, voici la vidéo d'"Adélaïde", tube d'Arnold Turboust et Zabou (Breitman) de... 1986 !

Arnold Turboust et Zabou : "Adélaïde"