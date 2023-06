Vincent, Emmanuel, Charles... Les Autres

Découvrez les trois musiciens du groupe toulousain Les Autres : de la chanson française originale et hors du temps... Une histoire de musique, de (beaux) textes, et d'amitié...

Rien à voir avec une bande de naufragés (Les Autres) dans une série télé américaine, à savoir "Lost" ! Ici, c'est de la musique, et de la bonne ! Voix, percussions et piano à quatre mains, bienvenue dans l'univers des Autres , un groupe attachant et dont tous les titres sont des compositions originales. Les chansons du groupe sont à retrouver sur un très bel album enfin disponible "Les Oiseaux Chantent Aussi En Hiver".

Le monde est sourd (live studio)

LES AUTRES - Je tombe, je me relève (clip officiel)

Chez Les Autres, tout est poétique, grave et drôle... Des titres toujours lumineux...